Eerste ruimtetoerist (82) wil rondje om de maan vliegen

De eerste ruimtetoerist ooit, de Amerikaanse ondernemer Dennis Tito, heeft weer een ticket naar de ruimte geboekt. De 82-jarige Tito wil samen met zijn 57-jarige vrouw met SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, rond de maan vliegen.

Wanneer de reis zal plaatsvinden is nog onduidelijk, omdat het ruimtevaartuig Starship nog niet af is. Er worden nog testvluchten uitgevoerd. De maanreis zal met tien andere passagiers gemaakt worden. Wie dat zijn is niet duidelijk.

In 2001 ging Tito als eerste toerist de ruimte in. Hij betaalde 20 miljoen dollar om acht dagen naar het internationale ruimtestation (ISS) te gaan. Sindsdien zijn ook de ruimtevaartbedrijven Blue Origin van Jeff Bezos en Virgin Galactic van Richard Branson ruimtereizen gaan aanbieden.

Pensioen

Tito richtte in 1972 de investeringsmaatschappij Wilshire Associates op en verkocht het bedrijf twee jaar geleden. "We zijn met pensioen en nu is het tijd om de vruchten te plukken van al het harde werk", zei Tito deze week in een interview met persbureau AP.

"We moeten zoveel jaren gezond blijven als nodig is, voordat SpaceX het voertuig af heeft", zei Tito. Hoeveel hij heeft betaald voor de reis wil hij niet vertellen.

De Japanse miljardair en modemagnaat Yusaku Maezawa ging Tito al voor en boekte ook een reis naar de maan met Elon Musk's Starship.