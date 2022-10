Europese voetbalbonden eisen duidelijkheid FIFA over compensatiefonds Qatar

De FIFA reageerde daarop in een brief die op 28 september naar de UEFA-werkgroep werd verstuurd en die in handen is van de NOS. In de brief schrijft de FIFA dat 't het belang van compensatie voor arbeidsmigranten in Qatar erkent, en dat de nabestaanden zijn gecompenseerd van de drie arbeiders die bij het bouwen van de WK-stadions zijn omgekomen.

Vorige maand voerde de KNVB via een UEFA-werkgroep de druk op de FIFA op om tot een compensatiefonds voor migranten te komen. Sinds mei roepen Amnesty International, Human Rights Watch en vakbonden de FIFA op om arbeiders via een fonds te compenseren voor geleden schade. Ze vragen om een bedrag van 440 miljoen dollar. Ook een aantal grote WK-sponsors hebben zich daarbij aangesloten.

Europese voetbalbonden, waaronder de KNVB, hebben vandaag in een gesprek met de FIFA duidelijkheid geëist over het compenseren van arbeiders die hebben geleden tijdens de bouw van WK-stadions.

"De UEFA-werkgroep voor de mensen- en arbeidsrechten in Qatar vond de antwoorden in de brief van de FIFA niet bevredigend", schrijft de KNVB in een reactie. "Vandaag hebben wij het belang van de bescherming van mensenrechten nogmaals benadrukt. De komende dagen wordt dit binnen de UEFA-werkgroep geëvalueerd en de FIFA komt hier ook nog op terug."

De KNVB en de UEFA-werkgroep waren niet tevreden met de brief en gingen daarom vandaag in Zürich in gesprek met de FIFA.

Het aantal van drie doden staat in schril contrast met het aantal dat eerder door de Britse krant The Guardian werd opgevoerd: ruim 6.500 doden sinds het WK aan Qatar is toegewezen. Ook FIFA-baas Gianni Infantino noemde het aantal van drie doden begin dit jaar bij de Raad van Europa.

Amnesty International is ook niet te spreken over de brief. "Het statement in de brief van de FIFA is veel te mager en heeft veel te lang geduurd", stelt persvoorlichter Ruud Bosgraaf. Volgens hem is de groep overledenen en getroffenen veel groter dan slechts drie overledenen tijdens de bouw van WK-stadions.

"Het gaat om vele tienduizenden arbeiders die zijn overleden, gewond zijn geraakt of hun salaris nooit volledig uitbetaald hebben gekregen."

'Stap in goede richting'

Wel noemt Bosgraaf de reactie van de FIFA in de brief "een stap in de goede richting", omdat de wereldvoetbalbond "het belang inziet van het compenseren van getroffen migrantenarbeiders."

De FIFA laat in een reactie weten het voorgestelde compensatiefonds "te analyseren". Ook stelt de bond in een uitgebreide reactie transparant te zijn over de sterfgevallen bij de bouw van WK stadions. "Sinds de bouwwerkzaamheden in 2014 begonnen telt het organiserend comité drie werkgerelateerde sterfgevallen op bouwplaatsen van WK-stadions en telt het 37 WK-arbeiders die zijn omgekomen door niet aan werk gerelateerde oorzaken."

De betrokken Europese bonden en Amnesty International verwachten dat de FIFA met een helder standpunt komt voor de start van het WK op 20 november.