Twee Nederlandse eredoctoraten voor Belgische viroloog Marc Van Ranst

De Belgische viroloog Marc Van Ranst kan twee Nederlandse eredoctoraten tegemoet zien: een van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en een van de Universiteit Leiden.

De VU noemt Van Ranst een gewaardeerd deskundige en duider in de media. In coronatijd werd hij vanwege die publieke rol doelwit van rechtszaken en bedreigingen. De VU vindt het zorgelijk dat "zelfs" wetenschappers zich in deze tijd niet vrijuit kunnen uitspreken. "Met dit eredoctoraat willen wij de belangrijke rol die Marc Van Ranst binnen de wetenschapscommunicatie heeft vervuld, benadrukken. Evenals zijn volhardendheid en moed om zich als wetenschapper tegen coronasceptici uit te spreken", zegt rector magnificus Jeroen Geurts.

De Universiteit Leiden eert Van Ranst voor zijn bijdragen aan de epidemiologie en de virologie en zijn rol als adviseur in coronatijd van de Belgische overheid. "Daarnaast bent u een onvermoeibaar communicator, die via televisie, radio en kranten, maar ook de sociale media, standvastig het geluid van de ratio laat horen", schrijft rector magnificus Bijl in de brief waarin ze hem het eredoctoraat aanbiedt.

Bedreigingen

Van Ranst is hoogleraar Virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens de coronacrisis was hij een van de belangrijkste adviseurs van het Belgische kabinet. Dat leidde tot bedreigingen uit de hoek van antivaxers.

In mei vorig jaar dook hij met zijn gezin onder toen een van zijn bedreigers, een Belgische beroepsmilitair, bleek te zijn verdwenen, met wapens die hij uit de kazerne had meegenomen. Na een weken durende klopjacht bleek de man zichzelf in een bos in Belgisch Limburg om het leven te hebben gebracht.

De VU wil Van Ranst op 17 november het eredoctoraat toekennen, de Universiteit Leiden op 8 februari.