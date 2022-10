Stakingen Franse raffinaderijen duren voort, 1 op 3 benzinestations kampt met problemen

In Frankrijk is inmiddels een ware run op benzine ontstaan:

De benzinetekorten in Frankrijk lijken nog wel even te duren. Oliemultinational Total heeft voor het eerst overleg gevoerd met de vakfederaties die blokkades houden bij raffinaderijen. Die acties zijn al weken gaande en leiden tot flinke benzine- en dieseltekorten in het hele land.

In Frankrijk is een ware run op benzine ontstaan. Door stakingen bij Franse olie- en gasbedrijven zitten flink wat tankstations zonder brandstof. Voor pompstations die wél brandstof hebben, staan flinke files. - NOS

Op verschillende plaatsen in het land wordt al sinds eind september gestaakt en actiegevoerd bij raffinaderijen en opslaglocaties van Total en Esso. Op dit moment liggen zes van de zeven Franse raffinaderijen stil. Het personeel wil meer salaris, vooral omdat oliebedrijven enorm hoge winsten boeken tijdens de energiecrisis.

Verspreid over Frankrijk kampt bijna één op de drie benzinestations met problemen: er is helemaal geen brandstof meer of alleen nog in beperkte mate. Bij de pompen die nog wel normaal functioneren staan elke dag lange files van wachtende automobilisten. Zelfs 's nachts gaan mensen in de rij staan, in de hoop dat het dan minder druk is.

De Fransen zijn verdeeld over de acties, blijkt uit een peiling die tv-zender BFM liet uitvoeren. Zo'n 42 procent staat achter de stakers, 40 procent keurt de acties af.

Benzine uit Nederland

De regering kondigde dinsdag aan dat ze desnoods blokkades wil laten opbreken om de brandstofvoorziening weer op gang te krijgen. Werknemers worden dan 'opgeëist' door de staat en kunnen eventueel met politie-inzet worden gedwongen aan het werk te gaan. Op werkweigering staat in het uiterste geval een celstraf van zes maanden. Vandaag zou dat al gaan gelden bij een Esso-raffinaderij en opslag in Normandië, langs de Seine.

Het feit dat de acties en blokkades niet tot een complete benzine-black-out leiden, is mede te danken aan Nederland en België. Dat bevestigt de UFIP, de branchevereniging voor de Franse olie-industrie, aan de NOS. "We zijn aanzienlijk meer benzine en diesel gaan importeren om de binnenlandse tekorten te compenseren'', zegt bestuurster Blandine Ruty van de UFIP. "Een heel groot deel van die extra import komt uit de haven van Rotterdam en ook de haven van Antwerpen. Die liggen dichtbij dus vandaaruit is het snel naar Frankrijk te transporteren.''

Cijfers heeft de UFIP nog niet. Volgens economisch dagblad Les Echos importeert Frankrijk 50 procent meer brandstof dan gebruikelijk en zijn de importprijzen hoger omdat het om 'noodleveranties' gaat.