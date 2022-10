Ook zorgen op middelbare scholen, kabinet kijkt naar gratis schoolmaaltijden

De Algemene Onderwijsbond (AOb) herkent de problemen op middelbare scholen en maakt zich zorgen. "Als leerlingen zonder goede kleren en zonder lunch naar school moeten, dan is dat behalve heel naar ook heel lastig lesgeven", stelt woordvoerder Simone van Geest.

Geldgebrek leidt ook tot andere problemen dan onvoldoende eten. De initiatieven variëren van gratis ontbijt of lunch, tot het in contact brengen met fondsen die kunnen helpen met het betalen van bijvoorbeeld een laptop of schoolreisje.

Het kabinet gaat ook kijken naar gratis schoolmaaltijden voor middelbare scholen. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op een rondgang van NOS Stories onder schoolleiders uit het middelbaar onderwijs. Eerder werd zo'n regeling al gestart voor 500 basisscholen.

Hele dag niets gegeten

Dat scholen zelf met initiatieven komen, snapt Van Geest. "Je gaat niet op je handen zitten als het vlak voor je neus gebeurt." Maar dat middelbare scholen nu nog zelf op zoek moeten naar oplossingen, noemt ze een "verdrietige conclusie".

Ook op Het Stedelijk in Enschede zien ze de problemen. "Nu prijzen hoger worden, merken we dat leerlingen minder eten mee naar school krijgen", vertelt directeur Maike Warrink. Soms gaat het zo ver, dat leerlingen zich ziekmelden. "Een jongen had de hele dag nog niets gegeten", vertelt ze. Sommige scholen zien zelfs leerlingen die een flauwte krijgen door energietekort.

Daarom bieden ze ook op die middelbare school nu gratis ontbijt en lunch aan voor leerlingen die dat nodig hebben. "Er zijn altijd leerlingen die het moeilijk hebben," zegt Warrink. "Maar we zien dat die groep groter wordt."

Veel leerlingen willen hun ouders ontzien of helpen, merken de schoolleiders en ook jongerenwerkers. Soms gaan ze heel veel werken, of proberen ze op andere manieren aan geld te komen. NOS Stories sprak met jongeren over de prijsstijgingen, wat dat bij hen thuis betekent en hoe ze hiermee omgaan: