Oranje-voetbalsters oefenen volgende maand tegen Costa Rica en Denemarken

De Nederlandse voetbalsters spelen komende maand twee oefeninterlands, tegen Costa Rica en Denemarken. Beide landen hebben zich net als Oranje geplaatst voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Op 11 november is Costa Rica de eerste tegenstander van Oranje in stadion Galgenwaard in Utrecht. Nederland speelde nog nooit tegen Costa Rica, de nummer 37 van de FIFA-ranglijst. Oranje is de huidige nummer 6.

Vier dagen later is Denemarken de tegenstander in het stadion van PEC Zwolle. Het laatste duel met Denemarken, nummer 17 op de FIFA-ranking, was in oktober 2018 tijdens play-offs voor een WK-ticket. Oranje won destijds met 2-1. Tijdens het EK van 2017 was Denemarken de tegenstander in de met 4-2 gewonnen finale.

Het team van bondscoach Andries Jonker verloor dinsdag in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Noorwegen met 2-0.

In deze aflevering van In het spoor van Oranje kun je zien dat de afgelopen interlandperiode van Oranje heel anders liep dan gepland.