KNVB legt twee keer zo veel stadionverboden op, meer vuurwerkincidenten

De KNVB heeft in het seizoen 2021-2022 aan ruim 1250 bezoekers van wedstrijden in het betaald voetbal een landelijk stadionverbod opgelegd. Dat zijn er twee keer zoveel als in de afgelopen tien jaar gebruikelijk was.

De stijging is vooral het gevolg van de toename van het aantal vuurwerkincidenten en meer incidenten waarbij gegooid wordt met vloeistoffen of voorwerpen, zegt de bond. 105 supporters kregen een stadionverbod omdat ze op het voetbalveld kwamen.

Opsporing verbeterd

De voetbalbond constateert dat clubs steeds vaker zelf in staat zijn om zich misdragende supporters op te sporen. In het seizoen 2021-2022 lukte dat 784 keer. In de 474 andere gevallen ging de politie achter de overtreders aan. In de seizoenen daarvoor spoorde de politie de meeste "rotte appels" op, aldus de KNVB.

Clubs kunnen sinds maart van dit jaar bij de opsporing van supporters die zich misdragen hulp krijgen van specialisten van de KNVB die beeldmateriaal analyseren. Dat heeft tot nu toe 104 stadionverboden opgeleverd.

Stadionverboden zijn in principe tijdelijk. Alleen wie voor de derde keer een landelijk stadionverbod van een jaar of langer krijgt opgelegd, is de rest van zijn leven niet meer welkom in voetbalstadions.