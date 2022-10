Vanavond op tv: Ollongren over NAVO-top • Vogelgriep • Omgevingswet onder druk

NAVO-top

Wat gaat de EU, en in het bijzonder Nederland, voor wapens leveren aan Oekraïne? Het land, dat in oorlog is met Rusland, krijgt in ieder geval luchtverdedigingsraketten van Nederland, ter waarde van 15 miljoen euro. Dat zei minister Ollongren van Defensie eerder vandaag. Maar wat kunnen de Oekraïners nog meer verwachten?

Vanavond is Kasja Ollongren te gast in Nieuwsuur over de uitkomsten van de top in Brussel te praten.