Hof legt programmamaker Alberto Stegeman boete op van 5000 euro om nepbom

Programmamaker Alberto Stegeman moet een boete van 5000 euro betalen omdat hij in 2018 een nepbom plaatste op een militair terrein in 't Harde. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Eerder werd Stegeman veroordeeld tot het betalen van een boete van 2000 euro, nadat het Openbaar Ministerie een taakstraf van 80 uur had geëist.

Volgens Stegeman hoort het plaatsen van een nepbom tot de journalistieke onderzoeksmethoden. Het hof was dat niet met hem eens en vond dat Stegeman duidelijk de grens van het toelaatbare had overschreden.

Ook heeft hij volgens de rechter financiële schade veroorzaakt omdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest komen om de nepbom te onderzoeken. Daarnaast woog het hof mee dat Stegeman mensen ook bang heeft gemaakt met zijn actie.

Koffer met telefoon en schroeven

Stegeman liep in 2018 verkleed het kazerneterrein op voor zijn programma Undercover in Nederland. Hij liet daar een koffer gevuld met klei, stukken draad, een telefoon en schroeven achter. Volgens het hof zag de bom er zo echt uit dat de beveiliging van de kazerne erdoor in verwarring werd gebracht.

Stegeman zegt dat het niet zijn bedoeling was om mensen te bedreigen. Het hof stelt dat de presentator op een andere manier had moeten aantonen dat de beveiliging van militaire terreinen niet deugt.

Stegeman heeft nog de mogelijkheid om naar de Hoge Raad te stappen, maar hij weet niet of hij dat gaan doen, zei hij tegen het ANP.