Eigenaar Portland Thorns weg als topman na misbruikrapport voetbalsters VS

Merritt Paulson, eigenaar van voetbalclub Portland Thorns uit de National Women's Soccer League, is opgestapt naar aanleiding van het rapport over seksueel misbruik in het Amerikaanse voetbal.

Wangedrag van trainer Paul Riley, in het seizoen 2014/2015 werkzaam bij Portland Thorns, was de voornaamste directe aanleiding voor het maken van dat rapport.

Oud-speelsters Sinead Farrelly en Mana Shim vertelden meer dan tien jaar seksueel geïntimideerd te zijn door Riley. Het tweetal had onder meer met hem te maken bij Portland Thorns. Shim diende in 2015 een klacht in over het gedrag van de coach.

Ontslag Riley om 'sportieve redenen'

Kort daarna maakte Portland Thorns bekend dat de samenwerking met Riley om sportieve redenen werd beëindigd en werd Mark Parsons, dit jaar ontslagen bij de Oranjevrouwen, aangesteld als trainer. Het misbruik van Riley werd door de clubleiding niet genoemd. In de jaren erna kon hij daarom gewoon aan de slag bij twee andere voetbalclubs.

In het rapport werd de leiding van Portland Thorns verweten niet transparant genoeg te zijn geweest over het ontslag van Riley. Dat is waarom Paulson nu opstapt.

"Ik verontschuldig me naar de spelers toe, naar de organisatie en naar de gemeenschap van Portland voor de fouten die we hebben gemaakt, voor het niet open en transparant zijn over het ontslag van Paul Riley", zei Paulson in een verklaring.

Paulson legt ook zijn taken neer bij de Portland Timbers, de mannentak van de club.