Slot trots: 'Feyenoord wordt weer aangemerkt als topclub, enorme vooruitgang'

Met die glimlach bedoelde Slot veel. Bij een nederlaag tegen Twente zouden hij en Feyenoord met een heel ander gevoel aan het Europa League-duel van donderdagavond met FC Midtjylland zijn begonnen. "Die opmerking is terecht als je ons weer als een topclub aanmerkt. Dat is heel erg mooi."

Feyenoord wordt volgens Arne Slot weer beoordeeld en benaderd als een topclub. Dat is voor de trainer misschien wel het grootste compliment dat hij heeft kunnen krijgen in de periode die hij nu aan de boorden van de Nieuwe Maas actief is.

"Het is denk ik ook heel erg mooi dat wanneer we een of twee keer niet winnen, wij daarop beoordeeld worden", gaat Slot verder. "Dat is denk ik een enorme vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt."

Feyenoord staat momenteel op de vierde plaats in de eredivisie, op drie punten van koploper AZ. In de Europa League kan het voor de Rotterdammers nog alle kanten op. De club gaat momenteel aan kop in groep F, maar halverwege staan alle clubs in punten gelijk.