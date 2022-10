Oxford opnieuw beste universiteit ter wereld, China in opkomst

De Universiteit van Oxford is voor het zevende jaar op rij uitgeroepen tot de beste universiteit van de wereld. De beroemde universiteit staat bovenaan de jaarlijkse World University Rankings van het Britse tijdschrift Times Higher Education.

Nederland is met zeven universiteiten vertegenwoordigd in de top 100.

Times Higher Education stelt de lijst samen op basis van dertien prestatie-graadmeters in de categorieën onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en internationale blik.

Opkomst China

Opmerkelijk is dat het aantal Amerikaanse universiteiten in de lijst afneemt en Chinese universiteiten in opkomst zijn. Hoewel de top 10 nog steeds wordt gedomineerd door Amerikaanse en Britse universiteiten is er een verschuiving zichtbaar.

Er staan 34 Amerikaanse universiteiten in de meest recente top 100, in 2018 waren dat er nog 43. Het aantal Chinese onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de lijst steeg de afgelopen jaren van twee naar zeven. Er staan twee Chinese universiteiten in de top 20.

Het aantal Chinese wetenschappelijke publicaties groeit sinds de jaren 90 gestaag. Volgens de Wall Street Journal blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijke tijdschrift Scientometrics dat China de VS heeft ingehaald als wereldleider op het gebied van toonaangevend onderzoek.

Wereldtop

Tegelijkertijd merkt een Amerikaanse professor in de krant op dat er in China bijna 3000 universiteiten zijn, en dat alleen de absolute top hiervan ook in de wereldwijde top kan meedraaien. Ter vergelijking; in Nederland zijn dertien grote universiteiten, waarvan de helft in de internationale top 100 staat.

De hoogst genoteerde Nederlandse universiteit is net als vorig jaar de Wageningen Universiteit. Die staat op 59, zes plekken lager dan vorig jaar. De TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen waren vorig jaar afwezig, maar zijn dit jaar weer teruggekeerd in de top 100.