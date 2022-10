Coronarapport bevestigt dat kabinet 'maar wat aanrommelt', zegt oppositie

De oppositie in de Tweede Kamer vindt het zorgwekkend dat nog steeds onduidelijk is wat het effect was van ingrijpende coronamaatregelen als de avondklok en de mondkapjesplicht, vooral nu de besmettingen weer oplopen. De partijen zien in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een bevestiging van wat ze steeds hebben geroepen.

"Precies! Het effect van de vrijheidsbeperkende maatregelen is onduidelijk", stelt PVV-Kamerlid Fleur Agema, "maar toch heeft de minister van VWS een wet naar de Kamer gestuurd om ze wettelijk te verankeren."

Agema heeft het over een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid, waardoor de overheid gemakkelijker maatregelen kan nemen als er weer een epidemie komt.

'Helaas geen verrassing'

SP-Kamerlid Maarten Hijink noemt de conclusie van de OVV dat nog altijd te weinig bekend is over de uitwerking van de maatregelen, "helaas geen verrassing, maar toch heel heftig". Hij zegt dat de oppositie in de coronadebatten vaak heeft gevraagd naar de effecten, maar dat het kabinet die "nooit serieus heeft willen onderzoeken".

"Het kabinet rommelt maar wat aan", zegt PvdA-leider Attje Kuiken. "Nog steeds geen goede evaluaties of onderbouwde plannen. En de besmettingscijfers lopen weer op. Ik zou graag een aanpak zien waar iedereen met vertrouwen op kan terugvallen."

'Kabinet, leer en evalueer'

Lisa Westerveld van GroenLinks twittert dat iedereen begrijpt dat er in een crisis dingen fout gaan. "Maar om het virus effectief te bestrijden en draagvlak te houden, moeten we weten wat werkt. Daarom roepen we het kabinet op: leer en evalueer."

De OVV bracht vanmorgen een tweede rapport uit over de corona-aanpak. De conclusie is dat nog altijd niet duidelijk is of omstreden maatregelen hebben geholpen, omdat het kabinet de effecten nauwelijks heeft "gemonitord en geëvalueerd".