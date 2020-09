Hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck vertrekt bij Quote

Sander Schimmelpenninck stopt als hoofdredacteur van Quote. Na vier jaar vindt hij het tijd om zijn leven 'met wat meer vrijheid' in te richten. Schimmelpenninck (36) werkte in totaal zeven jaar bij het zakenblad.

"Het jaar 2020 is een snelkookpan geworden, waarin ik lange tijd zo'n beetje alles heb gedaan, maar nu is het moment gekomen om harde keuzes te maken", schrijft de hoofdredacteur en journalist op de website van Quote.

Schimmelpenninck presenteerde sinds januari elke donderdag samen met Welmoed Sijtsma de talkshow Op1. Ook daar is hij onlangs mee gestopt. "Het vergrootglas waaronder ik het afgelopen jaar heb gelegen, vooral door mijn Op1-presentatie, beviel me buitengewoon slecht."

Ook wil hij vaker bij zijn vriendin zijn, die in Zweden woont.

Opvolging nog niet bekend

Schimmelpenninck, die ook columns schrijft voor de Volkskrant, zal vanuit Scandinavië nog wel blijven werken voor Nederlandse media. Ook heeft hij plannen voor nieuwe projecten, maar daar wil hij nog niet over uitweiden. "Het is nog te prematuur om daarover op te scheppen."

Een opvolger is nog niet bekend, schrijft hij. "Maar ik maak mij geen illusies over mijn onvervangbaarheid; Quote is een sterk merk met goede mensen in dienst."