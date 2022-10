Van Nistelrooij verwacht geen nieuwe walk-over tegen Zürich: 'Weet ik wel zeker'

Ruud van Nistelrooij verwacht donderdagavond in Eindhoven een totaal andere ontmoeting met FC Zürich in de Europa League. "Dat weet ik wel zeker", aldus de trainer van PSV.

Vorig week walsten de Eindhovenaren met 5-1 over de Zwitserse landskampioen heen. "Je ziet überhaupt niet in een Europese uitwedstrijd dat een ploeg met 5-0 voorstaat, dat maak je niet elke keer mee. Morgen zal het zeker anders zijn."

Volgens Van Nistelrooij komt daarbij dat Zürich een nieuwe trainer heeft aangesteld. "Je moet toch kijken of ze anders gaan spelen, dus dat wordt afwachten. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken en goed voor de dag komen."

Slecht nieuws

Er was eerder vandaag slecht nieuws voor PSV over het wegvallen van Ismail Saibari en Yorbe Vertessen, die afgelopen zondag nog basisspelers waren in het gewonnen uitduel met sc Heerenveen (0-1).

"Het waren twee spierblessures binnen een minuut, bizar", aldus Van Nistelrooij. "Dit soort dingen kunnen gebeuren, maar we hebben intern bekeken of we onze programma's erop moeten aanpassen. Je kan niet alles voorkomen. Voetbal is ook een contactsport."