Minder bussen in Almere, chauffeurs thuis met corona

Er rijden vanaf zondag minder bussen in Almere omdat meerdere buschauffeurs die voor vervoerder allGo werken, thuis moeten blijven omdat ze corona hebben. Moederbedrijf Keolis beperkt het aantal busritten nu al om te voorkomen dat er ritten op het laatste moment uitvallen, zegt een woordvoerder tegen Omroep Flevoland.

Op vijf stadslijnen wordt het aantal ritten beperkt. De regionale bussen rijden gewoon volgens schema.

Nieuwe chauffeurs werven lastig

Het is niet voor het eerst dat de dienstregeling wordt aangepast vanwege zieke chauffeurs. Ook in januari was dat het geval, schrijft de regionale omroep. Keolis probeert nieuwe buschauffeurs te werven, maar zegt dat het niet makkelijk is.

"Er zijn nieuwe chauffeurs aangenomen, maar zij zijn nog in training. Die komen er binnenkort bij. Maar we blijven daarnaast op zoek naar nieuwe chauffeurs, want er gaan ook mensen met pensioen", zegt de woordvoerder.

Wanneer de bussen weer volgens dienstregeling rijden, kan Keolis niet zeggen. "Dat is koffiedik kijken, we hopen zo snel mogelijk, maar we kunnen nu geen beloftes doen."