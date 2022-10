Wrak van Russische tank komt in centrum Berlijn, naar voorbeeld andere steden

Vlak bij de Russische ambassade in het centrum van Berlijn wordt een verwoeste Russische tank uit Oekraïne tentoongesteld. De rechter schuift de bezwaren van het stadsbestuur terzijde en geeft groen licht voor het initiatief van twee museumeigenaren. Die zeggen dat ze geïnspireerd zijn door soortgelijke acties in Kiev, Praag en Warschau. Symbool Al vrij snel na het begin van de oorlog in Oekraïne werden verwoeste en achtergelaten Russische tanks door de Oekraïners naar het centrum van de hoofdstad Kiev gesleept. Daar worden ze op een groot plein tentoongesteld om aan de bevolking te laten zien dat Rusland niet onoverwinnelijk is. Op initiatief van de Oekraïense en Poolse regeringen werden deze zomer meerdere tanks neergezet op een groot plein in het centrum van Warschau, onder het motto 'voor jouw vrijheid en die van ons.' Met die slogan wil Oekraïne uitdragen dat ze niet alleen voor hun eigen vrijheid en democratie vechten, maar voor die van heel Europa. In mei van dit jaar maakte verslaggever Sander van Hoorn een reportage in Kiev over de tentoongestelde Russische tanks in de stad.

Verwoeste of achtergelaten Russische tanks zijn door de Oekraïners naar het centrum van Kiev gesleept. Daar worden ze op een groot plein tentoongesteld. En daar komen veel toeschouwers op af, ziet verslaggever Sander van Hoorn. - NOS

De gemeente van Berlijn voelde aanvankelijk niets voor het plaatsen van een tank in het stadscentrum. Daarop besloten de initiatiefnemers de rechter om een oordeel te vragen. Volgens de gemeente zou een tank midden in het drukke district Mitte gevaar kunnen opleveren voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Ook zou het wrak van de tank Syrische vluchtelingen kunnen traumatiseren. Daarnaast vreesde het stadsbestuur dat de plaatsing van de tank als politiek statement een risico voor de staat zou kunnen inhouden. De rechter veegde die tegenwerpingen van tafel, met een beroep op de vrijheid van meningsuiting.

Correspondent Wouter Zwart: Sinds de uitbraak van de oorlog krijgt Duitsland regelmatig kritiek op zijn terughoudende beleid. Trage beslissingen over sancties tegen Rusland en wapenleveranties aan Oekraïne hebben tot gefrustreerde reacties geleid bij met name Oost-Europese bondgenoten. Landen als Polen, Slowakije en de Baltische staten, die dichter op het oorlogsgeweld zitten, verwijten Berlijn dat het soms drukker is met de eigen binnenlandse zorgen over het conflict dan met de daadwerkelijke militaire dreiging aan de Europese buitengrenzen. Het lijkt dan ook geen toeval dat een tentoonstelling van vernietigde Russische tanks in de Poolse hoofdstad Warschau met enthousiasme werd ontvangen, terwijl er in Berlijn een kort geding voor nodig is. De museumeigenaren in Berlijn krijgen nu dus bijval van de rechter. Ze hoeven geen toestemming van de landelijke regering te hebben en kunnen hun tank tentoonstellen. Wel besloot de rechter dat het voertuig niet pal tegenover de Russische ambassade kan komen, omdat het op de boulevard Unter den Linden dan veel te druk zou worden. Om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen, is een plek aangewezen in een zijstraat, met zicht op de ambassade.

Nadat de tanks een tijd in Warschau hadden gestaan stuurde de Oekraïense regering ze naar Praag. Madrid, Lissabon en Parijs staan ook op het lijstje. De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov zei eerder tegen The Kyiv Independent dat hij ervoor wil zorgen dat Russische tanks in Europa terechtkomen, "maar dan in de vorm van wrakstukken". Ook wil hij de Europeanen eraan blijven herinneren dat Oekraïne nog steeds slachtoffer is van een oorlog die begonnen is door Rusland.

Een vrouw fotografeert een Russische tank in Kiev - EPA