Duitse militair verdacht van voorbereiden terreuraanslag

De Duitse politie doorzoekt het huis en het kantoor van een militair die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zo'n 70 rechercheurs, agenten en onderzoekers zijn bij de inval betrokken.

De 40-jarige verdachte is in dienst van het Duitse leger en heeft nauwe contacten in rechts-extremistische kringen, schrijft het tijdschrift Kontraste. Hij zou zijn gestationeerd in de kazerne van Neubrandenburg in het oosten van Duitsland, waar hij ook woont.

Justitie bevestigt dat er een onderzoek naar de militair loopt op "verdenking van het voorbereiden van een ernstige, staatsgevaarlijke aanslag". Over wat die aanslag zou inhouden, het doelwit en waar die had moeten plaatsvinden, wil justitie geen mededelingen doen.

Groeiende dreiging

"Het Duitse ministerie van Defensie is bezig met een grote schoonmaak binnen de politiemacht en de strijdkrachten, om de rechtse elementen eruit te werken", zegt correspondent Wouter Zwart in het NOS Radio 1 Journaal.

Er zouden momenteel ruim 700 gevallen in het leger worden onderzocht, naar aanleiding van verdachte feiten die de inlichtingendienst zelf heeft ontdekt of extremistisch gedrag waarvan collega's melding hebben gemaakt, meldde Der Spiegel begin deze maand.

Veiligheidsfunctionarissen waarschuwen al lange tijd dat rechts-extremisten een groeiende bedreiging vormen voor de veiligheid in Duitsland. Zo werd in juni een Duitse elite-eenheid van het leger opgeheven nadat militairen onder meer de Hitlergroet hadden gebracht op feestjes en een van hen een eigen wapenarsenaal bleek te hebben aangelegd met de bedoeling een aanslag te plegen.