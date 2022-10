Twaalf jaar en tbs voor vrachtwagenchauffeur die motoragent Rotterdam doodreed

"Deze doodslag heeft diepe sporen nagelaten bij de nabestaanden en de politie", zei de rechter bij het voorlezen van het vonnis. Willem M. was niet bij de uitspraak aanwezig. Tientallen collega's van De Korte zaten op de publieke tribune. In de rechtszaal lagen op een tafeltje de motorhelm en baret van de doodgereden motoragent. Daarnaast stond een lijst met een foto van hem.

Twee keer eerder veroorzaakte de in Melissant (Zuid-Holland) wonende M. een ongeluk met zijn truck. In 2015 reed hij een motoragent aan, die daarbij zijn arm verloor. Volgens de rechter was toen niet bewezen dat er opzet in het spel was.

In 2020 reed M. in Rockanje een oudere vrouw dood. Politieonderzoek wees toen uit dat hij dat niet had kunnen voorkomen. Bij beide incidenten was zijn truck te zwaar beladen.