Aantal schademeldingen na aardbeving Wirdum opgelopen naar ruim 1150

Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Wirdum afgelopen weekend, is opgelopen tot 1163. Zondagmiddag stond de teller nog op 419 meldingen. Dat meldt een woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) aan RTV Noord.

De beving om 04.17 uur had een kracht van 3.1 en was de zwaarste van dit jaar. Een paar uur later volgde een naschok met een kracht van 1.2 bij het naastgelegen dorp Garrelsweer.

In 883 schadegevallen hebben bewoners gekozen voor maatwerk. Dat betekent dat een deskundige de schade komt opnemen. De rest van de schademelders (280 gevallen) kiest voor een vaste vergoeding van 5000 euro.

Bij het IMG is 22 keer melding gemaakt van een acuut onveilige situatie. Bij drie daarvan zijn inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen.

Vertrouwen weg

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) bracht maandag een bezoek aan Wirdum. Hij sprak met dorpsbewoners over de impact van de beving en hun zorgen over de toekomst.

Vijlbrief zei tijdens het bezoek de frustraties van bewoners te snappen. "Ik kan alleen naar de bewoners luisteren en vertellen dat ik mijn uiterste best blijf doen om de gaskraan zo spoedig mogelijk dicht te draaien. Maar sommige mensen wachten al zo lang, dat het vertrouwen er niet meer is."