Tweetal aangehouden op Schiphol voor mensensmokkel en identiteitsfraude

De marechaussee heeft op Schiphol twee mannen aangehouden. Het gaat om een 40-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van mensensmokkel. Zijn vermoedelijk minderjarige reisgenoot wordt verdacht van identiteitsfraude.

De twee vlogen maandag van Griekenland naar Nederland en werden aangehouden na een tip van de bemanning. Het tweetal viel op tijdens de vlucht. Na controle bleek dat jongere man waarschijnlijk werd meegesmokkeld door de Rotterdammer. Hij had een Nederlandse identiteitskaart bij zich die niet van hem was.

Het is nog niet duidelijk wie de jonge man is, en waar hij vandaan komt. De twee zitten vast en de marechaussee doet onderzoek.

Meer mensensmokkel

Op dezelfde dag is er nog iemand aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het gaat om een Roemeense chauffeur, die bij Venlo werd aangehouden met drie mensen in zijn auto. Ze hadden geen identiteitsbewijs bij zich, en de chauffeur zei ze niet te kennen.

Naar eigen zeggen moest hij het trio afleveren in Duinkerke in Frankrijk, een plaats die voor veel migranten het startpunt van de oversteek naar Engeland is.