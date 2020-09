NOS Voetbalpodcast #113: 'De Dick-factor is gigantisch bij Feyenoord'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Jan Roelfs de start van het nieuwe seizoen in de eredivisie.

Feyenoord ging op dezelfde voet verder als vorig seizoen: winnen zonder briljant te voetballen. "Op z'n Dick Advocaats", zegt Grueter. "Ik heb best wel veel geloof in dit Feyenoord. De Dick-factor is gigantisch, hij is de talisman van deze ploeg."

Volgens Elshoff is het wel belangrijk dat Steven Berghuis blijft. "Als hij vertrekt en er is geen vervanger van hetzelfde niveau te halen, dan lever je wat mij betreft wel een groot deel van je kampioensambities in."