PSV'er Saibari pas in 2023 weer in actie en ziet spankje WK-hoop vervliegen

Ismael Saibari is door een hamstringblessure pas in 2023 weer inzetbaar voor PSV. De 21-jarige aanvaller raakte zondag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-1) vlak voor rust geblesseerd.

Het is de verwachting dat Saibari in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft, in december, weer de training kan hervatten.

De blessure betekent dat Saibari ook zijn deelname aan het WK voetbal in Qatar met Marokko kan vergeten. Hij had in september zijn debuut voor het nationale team gemaakt.

Saibari speelt sinds medio 2020 voor PSV. Hij beleefde dit seizoen onder de vleugels van trainer Ruud van Nistelrooij zijn doorbraak in de A-selectie en werd dikwijls als basisspeler gebruikt.