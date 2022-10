Grens voor Nationale Hypotheekgarantie stijgt naar 405.000 euro

In 2023 kunt je tot een hypotheek van 405.000 euro de Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Dat is een stijging van 50.000 euro: dit jaar is de NHG-grens nog 355.000 euro.

De gemiddelde verkoopprijs van een woning was afgelopen kwartaal 425.000 euro. De nieuwe NHG-grens ligt dus dichter in de buurt van die gemiddelde prijs. De NHG-grens wordt volgens een vaste methode berekend en gaat in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog en in een tijd van dalende prijzen minder hard omlaag.