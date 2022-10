Boeren na ontbijt op Catshuis: intenties kabinet goed, nu daden

Boerenactiegroep Agractie is gematigd positief na een ontbijt in het Catshuis met premier Rutte en de ministers Van der Wal (stikstof) en Adema (landbouw). Er zaten negen boerenorganisaties aan tafel, waaronder LTO Nederland, Agractie en Farmers Defence Force.

Het gesprek ging over het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Vrijdag geeft het kabinet daar een officiële reactie op. Dan zal duidelijk worden welke kant het op gaat met het stikstofbeleid.

De bijeenkomst begon rond 07.00 uur en duurde bijna drie uur. Na afloop zei voorman Bart Kemp van Agractie dat is afgesproken dat er "draagvlak in de sector" moet komen voor het stikstofbeleid.

"Ze willen echt gaan samenwerken", zei hij. En dat is wat hem betreft nodig, "want na het advies van Remkes zijn we weer overgeleverd aan deze kabinetsploeg en daar hebben boeren geen vertrouwen in."

Hij meldde nog dat het kabinet wat hem betreft de juiste intenties heeft uitgesproken, maar: "Nu moeten deze intenties omgezet worden in daden." Hij wacht daarom af wat er vrijdag in de ministerraad wordt besloten.

'Geen charmeoffensief'

Minister Christianne van der Wal benadrukte dat het ontbijt uitdrukkelijk niet als charmeoffensief richting de boeren was bedoeld, en dat er in aanloop naar vrijdag ook met andere sectoren wordt gesproken, waaronder natuurorganisaties. Het was vanmorgen vooral de bedoeling om te luisteren naar wat de boeren vinden van de "denklijnen van Remkes". "Dat nemen we mee", zei ze.

Premier Rutte zei bij aankomst bij zijn ambtswoning in Den Haag, dat het belangrijk is dat kabinet en boeren met elkaar in gesprek blijven. Hij noemde de onderlinge relatie "ingewikkeld".

Mark van den Oever van Farmer Defence Force herhaalde voordat hij aan tafel ging dat het plan om 'piekbelasters' bij natuurgebieden gedwongen te laten stoppen "een rode lijn" is die niet gepasseerd mag worden . Hij dreigde dat er anders opnieuw harde acties zullen komen. Maar net als Agractie wil hij eerst afwachten waar het kabinet vrijdag precies mee komt.