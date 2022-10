Ouders kunnen vaker schoolspullen kinderen niet betalen

De groep ouders met onvoldoende geld voor de schoolspullen van hun kinderen wordt groter. Stichting Leergeld Nederland zag het aantal hulpaanvragen dit jaar flink stijgen. Naast ouders die leven van een uitkering, hebben ook werkende ouders steeds vaker ondersteuning nodig.

Ouders die te weinig geld hebben voor fietsen, sportlessen, rugtassen of laptops voor hun kinderen kunnen hulp krijgen van Stichting Leergeld. Ook kunnen ze financiële ondersteuning krijgen voor sportlessen. De prognose is dat 160.000 kinderen dit jaar die hulp nodig hebben, tegenover 120.000 vorig jaar.

Stichting Leergeld probeert zo veel mogelijk te helpen, maar dat lukt niet altijd vanwege geldgebrek. "De toekenningscriteria worden zo veel mogelijk verruimd, maar er zijn grenzen", zegt de directeur van de stichting.

Door de vele aanvragen ontstaat er ook vertraging bij het leveren van de spullen. Hierdoor moeten kinderen soms weken langer dan voorheen wachten op een fiets of laptop.

Hoge energiekosten

Werkende ouders komen steeds vaker in de problemen door schulden of de gestegen energiekosten, legt Van den Biggelaar uit. Daarnaast verdienen ze vaak net te veel om recht te hebben op gemeentelijke toeslagen. "Ze vallen tussen wal en schip, waardoor het soms niet mogelijk is om schoolspullen voor de kinderen te kopen."

Een oplossing is dat gemeenten de norm voor het minimaal besteedbare inkomen verhogen, stelt Van den Biggelaar. Op basis daarvan hebben mensen wel of geen recht op ondersteuning van de gemeente. "Als die grens omhoog gaat, hebben meer ouders recht op geld, waardoor ze ook minder vaak aankloppen voor hulp."

Nieuwsuur ging vorige maand langs bij de familie Nasibdar, waar het niet lukt om alle schoolspullen voor dochter Mila te kopen: