OVV in coronarapport: effecten ingrijpende maatregelen nog steeds onduidelijk

Er is nog altijd te weinig bekend over de effecten van ingrijpende coronamaatregelen als de mondkapjesplicht en de avondklok. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een tweede rapport over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Het onderzoek gaat over de periode tussen september 2020 en juli 2021, toen het kabinet vergaande en soms omstreden maatregelen invoerde na een relatief rustige zomer.

Zo ging in december 2020 een lockdown in waarbij onder meer scholen, niet-essentiële winkels en sportclubs dicht moesten. Een maand later voerde het kabinet een avondklok in, die uiteindelijk drie maanden zou duren. Verder gold in deze periode een mondkapjesplicht in openbare gelegenheden en ging de vaccinatiecampagne van start.

Volgens de OVV waren de effecten van de ingevoerde maatregelen van tevoren onzeker, maar bleef die onzekerheid in stand doordat het kabinet de effecten nauwelijks heeft "gemonitord en geëvalueerd". De raad adviseert de overheid om hier meer kennis over op te bouwen, zodat bij toekomstige pandemieën "betere afwegingen over maatregelen" gemaakt kunnen worden.

Ook in het eerste OVV-rapport over de corona-aanpak, dat ging over de eerste maanden van de pandemie, pleitte de raad voor meer inzicht in de effectiviteit van de coronamaatregelen. Toen waren de maatregelen die achteraf als meest omstreden gelden, zoals de avondklok en de sluiting van basisscholen en middelbare scholen, echter nog niet ingevoerd.