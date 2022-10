Meyer kwartfinalist op WK judo, Kamps sneuvelt in kwartfinales

Roy Meyer is op de WK judo in Oezbekistan doorgedrongen tot de kwartfinales. In de achtste finales versloeg hij Tsetsentsengel Odkhuu uit Mongolië op ippon. In de kwartfinales neemt de Nederlander het op tegen thuisfavoriet Alisjer Joesoepov.

Voor Jur Spijkers viel het doek in de tweede ronde. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de jonge Japanner Tatsuro Saito. Een teleurstellend resultaat voor de regerend Europees kampioen in de klasse boven de 100 kilogram.

Van de zeventienkoppige judoploeg in Oezbekistan werd Spijkers vooraf bestempeld als medaillekandidaat.