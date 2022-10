Judoka Meyer rest strijd om brons op WK, Kamps sneuvelt in herkansingen

Roy Meyer is op de WK judo in Oezbekistan onderuitgegaan in de halve finales. In de klasse boven de 100 kilogram moest hij het afleggen tegen de Cubaan Andy Granda. Via de herkansingen maakt Meyer nog wel kans op brons. Eerder op de dag versloeg hij nog thuisfavoriet Alisjer Joesoepov, zij het met wat moeite, maar de Nederlander trok uiteindelijk aan het langste eind. Meyer stond voor het eerst op een wereldkampioenschap in de halve finales. Ondanks die primeur heeft de 31-jarige judoka in zijn carrière al wel twee keer brons gehaald op een WK. Dat deed hij altijd via de herkansingen en ook nu mag Meyer zich via die weg weer gaan opmaken voor de strijd om het brons.

Jur Spijkers, de regerend Europees kampioen, is na één wedstrijd al uitgeschakeld op de WK judo in Oezbekistan. Teleurstellend, maar de nuchtere Nederlander kijkt graag vooruit. "Als ik in Abu Dhabi en in Jeruzalem prijzen pak ben ik weer back on track." - NOS

Voor Jur Spijkers viel het doek in de tweede ronde. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de jonge Japanner Tatsuro Saito. Een teleurstellend resultaat voor de regerend Europees kampioen in de klasse boven de 100 kilogram. Van de zeventienkoppige judoploeg in Oezbekistan werd Spijkers vooraf bestempeld als medaillekandidaat.

Marit Kamps - AFP