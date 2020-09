Xenos en HEMA verbieden messenverkoop aan kinderen na oproep burgemeester

Winkelketens Xenos en HEMA verkopen geen messen meer aan jongeren onder de 16 jaar. Dat meldt NH Nieuws. Er zijn nu drie landelijke winkelketen die zo'n verbod hebben ingevoerd.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad deed vorige week een oproep aan ketens als Xenos, Blokker en HEMA om te stoppen met de verkoop van messen aan minderjarigen.

Hamming deed dat na een besluit van Action om een leeftijdsgrens van zestien jaar in te stellen voor de verkoop van messen. Action nam dit besluit nadat een wijkagent kinderen tussen de 12 en 14 jaar op straat was tegengekomen met messen van de winkelketen.

Volgens een woordvoerder van de Xenos krijgen alle verkopers in de aankomende week extra instructies over het verbod. Ook HEMA stopt zo snel mogelijk met de verkoop. "We gaan kijken of we dit beleid zo snel mogelijk kunnen doorvoeren. Wij willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen."