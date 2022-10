Ontsnappingspoging met lakens uit gevangenis Alphen aan den Rijn

De gevangene wist uit zijn cel weg te komen nadat hij daarvan de ruit en de tralies had verwijderd. Hij is binnen de muren van de gevangenis opgepakt en in een isoleercel gezet, laat justitie weten.

Agenten hebben rond 03.15 uur wel iemand aangehouden in de buurt van de Alphense gevangenis. Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen of dat de gedetineerde of een handlanger was.

Vlak bij de gevangenis heeft de politie een auto in beslag genomen, die mogelijk was bedoeld als vluchtauto.