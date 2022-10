Badloe mist WK windfoilen door blessure aan elleboog: 'Vervelend moment'

Kiran Badloe doet niet mee aan het WK windfoilen. Een blessure aan de elleboog weerhoudt hem ervan op de nieuwe 'zwevende' IQ foil boards te stappen. Het WK vindt plaats tussen 18 en 22 oktober in de Franse kustplaats Brest.

"Dit komt op een heel vervelend moment. De blessure zit in mijn elleboog, het beperkt me heel erg in het varen. Ik kan niet voluit gaan en dan heeft een WK geen zin. Vandaar dat we dus de beslissing hebben genomen dat het beter is om te focussen op herstel," legt Badloe uit. "Het is balen, zeker gezien de progressie die ik heb gemaakt deze zomer."

Omscholing

Badloe schoolde zich na zijn gouden medaille bij het windsurfen op de Olympische Spelen in Tokio om naar het windfoilen. Dat is eenvoudig gezegd: windsurfen waarbij je op een board met een zwaard onder de plank, boven het water zweeft.