NPO en VRT gaan nauw samenwerken: 'We willen relevant blijven'

Ook is het de bedoeling dat de NPO en VRT programma's uitwisselen. Gebruikers van de NPO Start-app zien daarin straks bijvoorbeeld ook programma's van de VRT, en Vlamingen die VRT Max gebruiken kunnen via die app programma's van de NPO bekijken.

De NPO en VRT willen ieder jaar minstens één groot gezamenlijk programma gaan maken, licht NPO-bestuurder Martijn van Dam toe in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat kan een grote serie zijn, maar ook een spelshow met Nederlanders tegenover Vlamingen of een groot programma over onze gezamenlijke geschiedenis."

We hoeven niet te concurreren met Netflix, maar de tijd die mensen aan media besteden is wel schaars.

De reden voor de intensieve samenwerking is volgens Van Dam onder meer het veranderende medialandschap, waarin een toenemend aantal internationale partijen een belangrijke rol speelt.

"We hoeven niet te gaan concurreren met Netflix of een ander groot commercieel bedrijf, maar de tijd die mensen aan media besteden is wel schaars. Als publieke omroepen willen we relevant blijven, en programma's maken die mensen graag willen zien. Dus het is voor ons van belang dat mensen ons aantrekkelijk genoeg blijven vinden."

Volgens Van Dam kan de samenwerking met de VRT daarbij helpen, omdat de Nederlandse en Vlaamse publieke omroep dan kennis kunnen delen en technologie op een grotere schaal kunnen ontwikkelen. Als voorbeeld noemt hij algoritmes, hoewel die wel wat anders moeten werken dan bij bijvoorbeeld Netflix of Amazon.

"Daar krijg je grofweg meer van hetzelfde, zodat de kans dat je blijft kijken het grootst is. Maar onze rol is anders: wij zijn er ook om ervoor te zorgen dat je je blik breed blijft houden en dat je verschillende geluiden te horen krijgt. De Vlamingen noemen dat 'smaakverbreding'. Je ontdekt nieuwe dingen die je normaal gesproken niet zou kijken."

Nepnieuws bestrijden

Verder wordt er bij de samenwerking ingezet op maatschappelijke meerwaarde. Zo komt er een Nederlandse variant van Edubox, een educatief programma van de Vlaamse omroep voor jongeren. Een ander aandachtspunt is het bestrijden van nepnieuws. De twee partijen willen samen technieken ontwikkelen om desinformatie te herkennen.

Tot slot delen de NPO en VRT straks de resultaten van strategische onderzoeken met elkaar. Deze onderzoeken kunnen gericht zijn op mediagebruik, maatschappelijke trends en de inzet van sociale media door publieke omroepen.

"Deze samenwerking tussen de twee publieke omroepen vertrekt vanuit ons gezamenlijke dna, namelijk niet winstgedreven, maar vanuit een maatschappelijke ambitie", zegt Karen Donders, directeur Publieke Opdracht VRT.