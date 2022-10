Philips nog eens 1,3 miljard euro kwijt vanwege defecte slaapapneu-apparaten

Philips schrijft 1,3 miljard euro af op het bedrijfsonderdeel dat slaapapneu-apparaten maakt. Het concern zegt dat het onderdeel minder geld waard is vanwege een mogelijke schikking met Amerikaanse autoriteiten over problemen met de apparaten.

Eerder trok Philips bijna een miljard euro uit voor de terugroepactie van de kapotte apparaten. Wereldwijd zijn er 5,5 miljoen apparaten die vervangen moeten worden vanwege loslatende schuimdeeltjes die een risico vormen voor de gezondheid. In Nederland hebben 85.000 mensen een slaapapneu-apparaat van Philips.

Het is mogelijk niet het laatste bedrag dat Philips kwijt is aan de kwestie. Er lopen zaken met particulieren die zeggen ziek te zijn geworden van de schuimdeeltjes en beleggers willen compensatie voor de gedaalde beurskoers van het bedrijf.

Verslechterde omstandigheden

In een vroegtijdige financiële update aan beleggers waarschuwt Philips dat de resultaten in het derde kwartaal slechter zijn dan waarop was gerekend. Door toeleveringsproblemen kon het bedrijf minder producten verkopen dan verwacht. De omzet is met ongeveer 5 procent gedaald en de brutowinst met 60 procent.

Ook in het laatste kwartaal van het jaar verwacht Philips een lagere omzet, door aanhoudende toeleveringsproblemen en verslechterde economische omstandigheden.

Topman vertrekt

Op de beurs is de waarde van Philips de afgelopen anderhalf jaar fors gedaald. Vergeleken met de piek in april van 2021 is het bedrijf 70 procent minder waard. Topman Frans van Houten kondigde eerder aan vervroegd te vertrekken.

Hij werkt deze week voor het laatst bij Philips en wordt opgevolgd door Roy Jakobs, die sinds 2010 bij Philips in dienst is.