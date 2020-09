Belgen nemen kranten over in Noord-Nederland

Krantenuitgever Mediahuis, eigenaar van onder meer De Telegraaf en NRC, neemt de Noord-Nederlandse uitgever NDC over. Daarmee komen onder meer het Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant in handen van het Belgische bedrijf.

Mediahuis neemt de merken en de 600 medewerkers over. Volgens het Dagblad van het Noorden blijven de drie regionale bladen zelfstandig en behouden ze hun identiteit. "Het was een harde voorwaarde van de verkopende aandeelhouders", schrijft de krant.

Regiokranten

Hoeveel geld er met de overeenkomst is gemoeid, hebben de partijen niet bekendgemaakt. De deal moet nog worden goedgekeurd door mededingingsautoriteit ACM en de ondernemingsraad van NDC.

De noordelijke kranten zitten al een tijd in financieel in zwaar weer. Uitgeverij NDC heeft voor het tweede jaar op rij fors verlies geleden. Abonnees lopen weg en de kosten zijn hoog, maakte het bedrijf in februari bekend. Directeur Pier Baarsma zei toen dat het zelfstandige bestaan op losse schroeven stond.

In Nederland is Mediahuis verder eigenaar van regionale kranten in Limburg, Noord- en Zuid-Holland. Het gaat om titels zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger.

NDC heeft naast de drie noordelijke kranten nog zeven nieuwsbladen en veertig weekbladen in Noord-Nederland, Flevoland en de Kop van Overijssel in portefeuille.

Belgen dominant in Nederland

Door de overname is het Nederlandse medialandschap grotendeels verdeeld tussen twee Belgische partijen. Naast Mediahuis is hier ook het veel grotere DPG Media actief, dat een jaaromzet heeft van 1,6 miljard euro.

DPG is onder meer eigenaar van de Volkskrant, het AD en Trouw, en lijfde vorig jaar Sanoma in, bekend van bijvoorbeeld Nu.nl en Donald Duck.