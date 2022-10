Wekdienst 12/10: Presentatie corona-onderzoek • Ajax aast op revanche tegen Napoli

Morgen verloopt grotendeels bewolkt met af en toe regen. Ook dan is het een graad of 16.

Eerst het weer: de dag begint fris met mist, daarna is er geregeld ruimte voor de zon. Pas in de loop van de dag verschijnt er meer bewolking. Het wordt 15 tot 17 graden bij een zwakke zuidenwind.

Wat heb je gemist?

Het aantal meldingen over ongewenst doorgestuurde naaktfoto's is de afgelopen jaren explosief gestegen. Toch zoeken nog altijd veel slachtoffers uit schaamte geen hulp, hoewel de gevolgen voor hen groot zijn. In een poging de schaamte te doorbreken, begint Slachtofferhulp Nederland vandaag een campagne.

Dat jongeren naaktfoto's van zichzelf sturen hoort tegenwoordig bij hun seksuele ontwikkeling, benadrukken experts. Uit onderzoek van Rutgers uit 2017 blijkt dat 1 op de 8 jongens en meisjes wel eens aan sexting doen.