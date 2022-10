Dit moet Ajax beter doen tegen Napoli: ‘Brobbey in de spits en Blind als strateeg'

"Uit een ander vaatje tappen." En: "We moeten in de spiegel kijken." Alfred Schreuder gooide er vorige week twee voetbalclichés van jewelste uit na de historische afstraffing (1-6) tegen Napoli. De trainer gaat vanavond (18.45 uur) met Ajax in het Stadio Diego Armando Maradona op zoek naar eerherstel. Maar wat moeten de Amsterdammers precies anders doen? Met hulp van oud-Ajacied en trainer in opleiding Hedwiges Maduro kruipen we in het hoofd van Schreuder. Onder de druk uitvoetballen Met lef spelen en sterk zijn in balbezit. Het waren de sleutelwoorden van Schreuder voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Liverpool en het thuisduel met Napoli. Maar de bespiegelingen vooraf bleken geenszins overeen te komen met de realiteit. Met name tegen Napoli werd Ajax overklast, op een manier waarop het Ajax van Erik ten Hag in de voorgaande jaren zijn tegenstanders pijn deed. De Amsterdammers hadden vorige week totaal geen antwoord op de intensieve druk van de bloeddorstige Italianen. "Hoe je onder die druk uit moet voetballen? Allereerst met een gerichte, lange bal", legt Maduro uit. "Maar daarvoor heb je wel snelheid nodig en dat had Ajax tegen Napoli alleen met Bergwijn. Dan wordt het heel voorspelbaar. Tegen Napoli moet hij met Brobbey in de punt van de aanval spelen. Met zijn snelheid en kracht is dat echt een meerwaarde." Kort en goed combinatiespel is volgens Maduro de andere manier om onder de Napolitaanse druk uit te voetballen. "Dan heb je verdedigers nodig die aan de bal comfortabel zijn."

Ajax heeft deze zomer wat dat betreft een flink jasje uitgedaan met het vertrek van Noussair Mazraoui en vooral van Lisandro Martínez. Calvin Bassey is de vervanger van de Argentijn, maar die is voorlopig een stuk minder aan de bal dan Martínez. "Liverpool en Napoli lieten Bassey niet voor niets vrij. De oplossing is simpel. Met Daley Blind heeft Ajax een echte passer in huis. Schreuder liet hem tegen FC Volendam om die reden van positie wisselen met Calvin Bassey." Maduro zou tegen Napoli opnieuw Blind in het hart van de verdediging opstellen. "Je hebt echt een strateeg nodig en dat is hij. Als centrale verdediger kan hij ook meer zijn stempel drukken in de communicatie met Pasveer, Timber en de backs. Het enige nadeel van Blind is dat je verdedigend kwetsbaarder wordt in het dekken." Voorzetten verdedigen Dat laatste brengt ons bij het volgende hoofdpijndossier van Schreuder. Ajax heeft dit seizoen namelijk grote moeite met het verdedigen van voorzetten. De Amsterdammers incasseerden onder Schreuder al zes tegengoals uit voorzetten (waarvan drie in Champions League), nu al twee keer zoveel als in het gehele vorige seizoen. In de Champions League was er na drie speelronden geen ploeg die meer doelpogingen tegen kreeg uit een voorzet.

"De backs van Ajax moeten agressiever zijn om de voorzet eruit te halen. Mazraoui en Tagliafico deden dat voorheen bij Ajax, maar dit seizoen gebeurt dat te weinig met Blind en Rensch." Rensch is er morgen niet bij vanwege een blessure. Zijn concurrent Jorge Sánchez is terug van een blessure, al kan de Mexicaan nog geen gehele wedstrijd spelen. "Ik heb Sánchez weinig zien spelen, hij schijnt wel meer een bijtertje te zijn dan Rensch. Ik weet niet of hij er klaar voor is, maar het zou goed kunnen uitpakken voor Ajax", zegt Maduro die het ook een goede optie vindt om Timber rechtsback te zetten en middenvelder Edson Álvarez een linie terug te laten zakken. Gemis Tadic een zegen? Ook de schorsing van Dusan Tadic - de Serviër kreeg rood in het heenduel met Napoli - zou zomaar eens een zegen kunnen zijn voor Ajax. Tadic is nog altijd onbetwist, maar hij worstelt dit seizoen met zijn vorm. "Snelheid voorin is noodzakelijk tegen een ploeg die hoog druk geeft en dat heeft Tadic niet. Dat Schreuder nu gedwongen wordt om een andere keuze te maken, hoeft dus niet slecht te zijn. Ik zou Brobbey in de spits zetten, Steven Berghuis en Steven Bergwijn vanaf de flanken en Mohammed Kudus als aanvallende middenvelder." Dusan Tadic miste sinds zijn komst slechts vijf van de 212 wedstrijden voor Ajax.

De blamage van vorige week is voor Schreuder geen aanleiding om zijn ploeg volledig aan te passen aan Napoli, zo gaf hij dinsdag te kennen. Een 3-5-2-opstelling, een formatie waarmee Louis van Gaal succes heeft bij het Nederlands elftal, is geen optie tegen Napoli. Maduro begrijpt dat wel. Kort dag "Voor morgen is het te kort dag, tenzij hij er al op getraind heeft. Maar ik vind wel dat een ploeg als Ajax meerdere speelstijlen moet kunnen spelen. Ajax speelt altijd hetzelfde. Dat is een kracht, maar tegelijkertijd ook de grote zwakte. Het zou goed zijn als Ajax leert om de bus te parkeren, mocht de wedstrijd daarom vragen." Als Ajax erin slaagt om bovenstaande punten te verbeteren dan is de ploeg niet kansloos tegen het in bloedvorm verkerende Napoli, zo is de huidige assistent-trainer van Almere City van mening. "Napoli zet soms druk met zes spelers vooruit. Met een goede pass kan je dus zes spelers uitschakelen als je sneller vrijloopt en balvast bent. Daarom zijn de aanvallers zo belangrijk, want die moeten de verdedigers van Napoli binden."