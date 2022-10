Dodental overstromingen Venezuela loopt op,

In de Venezolaanse plaats Las Tejerias is het dodental door overstromingen en aardverschuivingen opgelopen tot 43. President Maduro vreest dat het aantal dodelijke slachtoffers zo'n honderd is, tientallen mensen worden nog vermist.

Honderden familieleden van vermisten zoeken in de straten vol puin naar hun geliefden. De inwoners van Las Tejerias, zo'n 90 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Caracas, werden afgelopen weekend overvallen door het natuurgeweld.

Meer dan duizend huizen zijn verwoest. Er zou inmiddels wel weer elektriciteit zijn, maar nog geen schoon water.

Ooggetuigen zeggen dat mensen werden meegesleurd door water- en modderstromen: