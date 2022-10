12 jaar cel geëist tegen Nederlander in zaak-Amanda Todd

In Canada is 12 jaar cel geëist tegen de Nederlander Aydin C. voor het online afpersen en intimideren van Amanda Todd, die in 2012 op 15-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. De aanklager sprak in de rechtszaal van moreel verwerpelijke daden met verwoestende gevolgen, melden Canadese media over de zaak in New Westminster.

De zaak van Todd kreeg wereldwijd grote aandacht omdat ze voor haar dood een video had opgenomen met een noodkreet over haar situatie. Daarin sprak ze niet, maar deelde ze haar ervaringen in teksten op briefjes. Ze werd onder meer afgeperst met naakfoto's die ze C. had gestuurd.

De video, en de zelfdoding van Todd, leidden wereldwijd tot verontwaardiging en tot meer aandacht voor de gevaren van seksuele intimidatie en afpersing van jongeren via internet.

Volgens justitie in Canada bestaat er een groot risico dat C. opnieuw slachtoffers maakt. De Nederlander, die in 2014 werd opgepakt in Oisterwijk, is in Nederland al veroordeeld. Hij kreeg in 2017 tien jaar en acht maanden cel voor het misbruiken van tientallen meisjes en een aantal mannen. Hij zette hen aan tot het plegen van seksuele handelingen voor de camera, om ze vervolgens af te persen.

Op verzoek van Canada werd de zaak-Todd niet meegenomen in de Nederlandse rechtszaak. C. probeerde via een rechtsgang uitlevering aan Canada tegen te gaan, maar de Hoge Raad verwierp in 2017 zijn bezwaren.

In augustus werd C. in Canada al schuldig bevonden aan afpersing, intimidatie en het bezit en verspreiden van kinderporno. De uitspraak over de strafmaat wordt binnenkort verwacht; hij werd eerder uitgesteld omdat een aanklager corona had opgelopen.