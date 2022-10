'NS heeft te weinig zicht op gevaarlijke situaties'

De NS onderschat hoeveel treinen uitvallen door gebreken aan materieel en heeft te weinig zicht op gevaarlijke situaties op het spoor, meldt NRC. De krant onderzocht het dossier van een klokkenluider die in 2019 een melding deed.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waar de melding uiteindelijk ook belandde, concludeerde na onderzoek van september 2020 tot december 2021 dat het systeem waarmee de NS defecte treinonderdelen en reparaties registreert "urgent" moet worden verbeterd. Die boodschap heeft de inspectie ook in een brief aan de NS-top overgebracht.

De klokkenluider meldde destijds dat de NS al jarenlang geld verspilt en de veiligheid op het spoor op het spel zet door treinstellen slecht te onderhouden, schrijft NRC. Dat zou leiden tot onnodige treinuitval en vertragingen. Ook zou de NS te weinig leren van eerder geconstateerde constructiefouten van treinstellen, vooral bij de deuren en remmen.

Slijtage

De ILT zou dat onderschrijven. Er zou sprake zijn van "onduidelijke" en "mogelijk onbeheerste processen" in de administratie van defecte treinonderdelen. Ook zou de NS niet goed zicht hebben in welke treinstellen nieuwe of gereviseerde onderdelen zitten. Dat betekent volgens NRC dat bij een terugroepactie van één specifiek onderdeel een groot aantal treinen moet worden gecontroleerd om te kijken of het onderdeel daar in zit.

Problemen met deuren en remmen zouden al jaren bekend zijn. De inspectie schrijft naar verluidt dat de registratie van treindeuren die spontaan open of dichtgaan, of remmen die vastzitten, inconsequent gebeurt. Dat zou weer leiden tot onderrapportage en overmatige slijtage.

Klem tussen deur

Slijtage zou ook de oorzaak zijn geweest toen in 2020 een trein ontspoorde bij de Binckhorst in Den Haag. "Daarbij schoot een trein die de NS als stoptrein had gebruikt maar die als intercity stond geregistreerd door de remmen heen, die door het vele stoppen versleten waren", schrijft NRC.

Ook haalt de krant een incident aan van augustus 2021 waarbij een toerist klem kwam te zitten tussen de deur. "De man reed in grote angst op de treeplank van Amsterdam CS naar Amsterdam Sloterdijk, waar hij ontzet werd door andere passagiers." De NS zou ten onrechte hebben geconcludeerd dat dat lag aan een fout van de conducteur, terwijl er volgens de klokkenluider ook een technisch probleem speelde.

Acuut gevaar voor de spoorveiligheid zou er nu niet zijn, maar de NS krijgt van de inspectie wel de opdracht om zaken beter te registreren.

De NS zegt tegen NRC dat er in 2019 intern onderzoek is gedaan naar de meldingen van de klokkenluider en dat daarbij "geen veiligheidsproblemen gebleken" zijn, ook niet tijdens twee "second opinions" door "externe partijen."