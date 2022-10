Belarussen willen geen oorlog, maar hun leider doet wat Poetin wil

Er zijn wereldwijd nog genoeg landen te vinden die zich over de oorlog in Oekraïne wijselijk op de vlakte houden om de relatie met Rusland niet te verpesten. Maar echte bondgenoten, daarvan heeft president Vladimir Poetin er in de oorlog nog maar één: de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Maandag zei Loekasjenko dat de twee landen zelfs werken aan een gezamenlijke troepenopbouw. Het doel lijkt om Oekraïne ook vanuit het noorden aan te vallen. Maar experts denken dat zo'n offensief er voorlopig niet in zit, ook omdat dat voor Loekasjenko erg slecht kan uitpakken.

Quote Loekasjenko's betrokkenheid bij de oorlog kan leiden tot zijn val. Franka Hummels, Belarus-kenner

Het Russische leger gebruikte Belarus al in het begin van de oorlog om troepen en materieel naar Noord-Oekraïne te verplaatsen. Sindsdien vuurde Rusland een aantal keer raketten op Oekraïne af vanuit Belarus en werd het land ingezet voor bevoorrading van het leger. "Op die manier is het land vanaf het begin betrokken geweest bij de oorlog, zonder dat het Belarussische leger zelf aan het meevechten was", zegt journalist en Belarus-kenner Franka Hummels. Maar of die steun Loekasjenko's eigen beslissing was, is maar zeer de vraag. Loeksjenko is sinds 1994 president van Belarus, maar "hij heeft eigenlijk bijna geen macht meer", zegt Hummels. Marionet van Poetin Zeker sinds 2020 is hij voor zijn positie volledig afhankelijk van Poetin. In dat jaar won Loekasjenko de presidentsverkiezingen, maar volgens de oppositie en het Westen lukte hem dat alleen dankzij grootscheepse fraude. De bevolking ging de straat op, maar de protesten werden keihard neergeslagen. "Loekasjenko heeft daarmee alle bruggen naar het Westen verbrand", zegt Rusland-deskundige Tony van der Togt van instituut Clingendael. "Sindsdien kan hij zich alleen met zware repressie handhaven, militair en financieel gesteund door Poetin." Hummels: "Loekasjenko kon z'n bevolking zelf niet meer in toom houden. Het is bij de gratie van Poetin dat hij kon aanblijven en dat de revolutie mislukte. De prijs die Loekasjenko daarvoor betaalt: op het moment dat Poetin besluit dat er wat moet gebeuren, moet hij dat uitvoeren."

Loekasjenko en Poetin in 2001 - EPA

En de relatie tussen de twee was al precair. Ze streven beiden naar een soort terugkeer van de Sovjet-Unie, maar Loekasjenko wilde aanvankelijk zélf in het Kremlin belanden, zegt Hummels. "In 2000 kwam Poetin aan de macht en die gaf hem geen ruimte voor die droom. De twee mannen hebben echt een hekel aan elkaar." Maar omdat Loekasjenko's lot in de handen ligt van Poetin, gaat hij braaf mee in Poetins verhaal over Oekraïne. De Belarussische regering sprak de afgelopen dagen over Oekraïense "provocaties" en zei dat Kiev "aanvallen op het grondgebied van Belarus voorbereidt". "Redelijk onzinnig", noemt Van der Togt die uitspraken. "De Oekraïners hebben wel iets anders aan hun hoofd. Het is framing om uit te leggen waarom de troepensamenwerking nodig is." Hummels: "Dit is een manier voor Poetin en Loekasjenko om Oekraïne als agressor neer te zetten." Belarussen vechten mee met Oekraïne Hummels en Van der Togt vragen zich beiden wel af wat Poetin bereikt met de nieuwe militaire samenwerking. "Het geografische voordeel om Oekraïne ook vanuit het noorden aan te vallen, had Rusland al", zegt Hummels. Waarschijnlijk hoopt Poetin dat Belarussische soldaten gaan meevechten in Oekraïne, maar "de animo om mee te doen aan Russische zijde is verschrikkelijk klein", zegt Hummels. "In Belarus zijn veruit de meeste mensen echt tegen de oorlog. Belarussen saboteerden de afgelopen tijd Russische aanvoerlijnen." En er zijn zelfs Belarussische bataljons die meevechten aan Oekraïense zijde: