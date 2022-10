Motorcoureur Steeman (22) overleden na crash in Portugal: 'Hij kon geen kant op'

De Nederlandse motorcoureur Victor Steeman is enkele dagen na zijn crash tijdens een race in Portugal overleden. De 22-jarige coureur van MTM Kawasaki lag sinds het ongeluk afgelopen zaterdagmiddag in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Portugese Faro, waar hij dinsdag is overleden. Dat meldde WorldSBK, de organisator van het WK Superbike en de Supersport 300, de klasse waarin Steeman actief was.

We’re deeply saddened to report the loss of WorldSSP300 rider Victor Steeman



The WorldSBK family would like to send all our love to his family, team and loved ones. A great personality, a fierce racer and a legacy left embedded in our paddock forever



Ride in Peace, Victor pic.twitter.com/suVbB59o9h — WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2022

Op het circuit in Portimão werden de laatste twee races van het seizoen afgewerkt. Steeman, die dit seizoen goed was voor vier zeges en met de Spanjaard Álvaro Díaz verwikkeld was in de strijd om het kampioenschap, was zaterdag bij de eerste race betrokken bij een grote crash waarop de wedstrijd onmiddellijk werd stilgelegd. De coureur werd meteen verzorgd langs de baan en daarna per helikopter naar het ziekenhuis gebracht in Faro. Ondanks de inspanningen van de medische staf is Steeman bezweken aan zijn verwondingen, aldus WorldBSK. Hij had onder meer hoofdletsel opgelopen bij zijn val.

Victor Steeman (l) eerder dit jaar op het circuit van Assen - Getty

In een verklaring laat zijn familie weten diep geschokt te zijn over het overlijden van Steeman. "Iets waar je als ouder van een motorcoureur altijd bang voor bent is nu gebeurd. Onze Victor wist zijn laatste race niet te winnen." "Ondanks het ondraaglijke verlies en verdriet zijn we enorm trots om mede te delen dat onze held door zijn overlijden vijf andere mensen heeft kunnen redden door zijn organen te doneren. We zullen onze Victor enorm missen." De Nederlandse coureur Ruben Bijman, teamgenoot van Steeman bij MTM Kawasaki in de Supersport 300-klasse, reageerde op Instagram op het overlijden van zijn landgenoot. "Ik kan het niet geloven maat. Ik heb vandaag een geweldige vriend en teamgenoot verloren. Ik zal je nooit vergeten, je was een heel bijzonder persoon met een heel goed hart!"

Ruben Bijman (l) en Victor Steeman - Ruben Bijman