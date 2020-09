Taakstraffen geëist in racismezaak rond bedreigingen tegen journalist

Clarice Gargard in de rechtbank in Amsterdam - ANP

In de rechtbank in Amsterdam is het strafproces van start gegaan tegen 21 mannen en 4 vrouwen die twee jaar geleden hatelijke reacties plaatsten onder een livestream van journalist Clarice Gargard. Ze worden verdacht van onder meer bedreiging, opruiing en discriminatie; Gargard werd onder meer bedreigd met een 'nekschot'. Een ander zei het jammer te vinden dat de slavernij was afgeschaft. "Je mag veel zeggen in Nederland, maar er zijn grenzen", stelde de officier van justitie in de zitting. Drie verdachten gaven vanochtend een verklaring: ze zeggen dat ze het in een opwelling van woede hebben opgeschreven, niet hebben stilgestaan bij de gevolgen en spijt hebben. Twee van de verdachten moeten volgens het Openbaar Ministerie een taakstraf van 30 uur krijgen en twee een boete van 350 euro. Via de media vernomen Voor aanvang van de zaak ontstond er commotie over officier van justitie Jacobien Vreekamp, die gisteravond van de zaak is gehaald. Zij kwam onder vuur te liggen vanwege haar nevenfunctie in het bestuur van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, waarin ook Kick Out Zwarte Piet-activist Mitchell Esajas zat. Haar onafhankelijkheid werd daarom door onder anderen enkele Kamerleden in twijfel getrokken. Het besluit om haar te vervangen door officier van justitie Paul Velleman stuit op verzet bij advocaat Sidney Smeets, die Gargard vertegenwoordigt. "Het is vrij schandalig, we moesten het via de media vernemen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn al twee jaar met deze zaak bezig, we hebben al twee jaar contact met deze officier van justitie." Hij vindt het onzin dat Vreekamp moet opstappen vanwege ophef op sociale media.

Esajas schrijft op Facebook dat Vreekamp expert is op het gebied van discriminatie en racisme. Volgens hem kon er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. "Ik kan u verzekeren dat we gedurende de enkele jaren dat wij gezamenlijk in het bestuur hebben gezeten never nooit inhoudelijk een zaak die nog in behandeling was, hebben besproken. Het bestuur kwam gemiddeld slechts 4 à 6 keer per jaar bijeen en hierbij hebben we het alleen over het Meldpunt gehad."