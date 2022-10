Twee explosies in vier dagen in Rotterdamse straat, kinderen met de schrik vrij

Bij een woning in Rotterdam is vanavond een explosie geweest. Het was in de Sluiskreek, een straat waar zaterdagnacht ook al een explosie was.

De politie meldt dat er vier kinderen uit het huis zijn gehaald. Ze raakten niet gewond. Er is geen grote schade aangericht. Na de explosie reed er volgens de politie een scooter weg. Er is nog niemand aangehouden.

Het huis waar vanavond een ontploffing was, ligt twee huizen naast de plek van de vorige explosie, zegt een politiewoordvoerder. Dat huis werd na de explosie afgesloten door de burgemeester. Of er een verband is tussen de twee incidenten, is niet duidelijk. De woordvoerder zei dat er geen familieband bekend is tussen de bewoners van de huizen.