Vera Pauw leidt Ierse voetbalsters naar eerste wereldkampioenschap

Zwitserland bereikte het WK dankzij een zege op Wales in de laatste seconden van de wedstrijd. De 35-jarige Fabienne Humm zorgde in de 121ste minuut namelijk voor 2-1.

In de eerste helft miste Caroline Weir een strafschop namens de thuisploeg en dat kwam de Schotsen duur te staan. Twintig minuten voor tijd schoot Amber Barrett de Iersen namelijk naar het eerste eindtoernooi in de geschiedenis van het Ierse vrouwenvoetbal.

Ierland en Zwitserland hebben zich vanavond door een zege in de play-offs geplaatst voor het WK komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De Iersen, getraind door Vera Pauw, waren in Glasgow met 1-0 te sterk voor het favoriete Schotland.

Voor IJsland, dat vorige maand tot de blessuretijd van het kwalificatieduel met Nederland in Utrecht zicht had op directe plaatsing voor het, viel het doek. Portugal was na verlengingen met 4-1 te sterk.

Op basis van opgetelde resultaten in de WK-kwalificatie en de play-offs is Portugal nog niet zeker van het WK. Om dat WK te bereiken moet het bij de beste drie landen komen van een intercontinentaal toernooi in februari.