Veroordeelde in moordzaak uit Serial-podcast is definitief vrij, onschuld staat vast

In de VS is de zaak tegen Adnan Syed voor de moord op Hae Min Lee in 1999 ingetrokken. Hij zat ruim twintig jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. De zaak kreeg veel bekendheid door de populaire Amerikaanse podcast Serial.

Syed werd vorige maand al vrijgelaten door de rechter, maar kreeg nog wel huisarrest met gps-locatiebewaking opgelegd. De afgelopen maand moest de staat beslissen of er een nieuw proces kwam of dat de zaak werd geseponeerd.

Vandaag is de zaak gesloten. Aanvullende dna-testen hebben Syed definitief uitgesloten als verdachte. Zijn huisarrest is meteen opgeheven.

De advocaat van Syed weet nog niet of er een eis tot schadevergoeding komt.

Veroordeeld voor wurging

Syed zat meer dan 20 jaar in de gevangenis wegens het wurgen van Lee, die toen 18 was. Haar lichaam werd een paar weken later gevonden in een park in Baltimore.

De zaak werd door journaliste Sarah Koenig behandeld in het eerste seizoen van Serial, in 2014. In de twaalfdelige serie werd al kritiek geuit op het gebruikte bewijsmateriaal.

Syed kreeg in 2016 een nieuw proces naar aanleiding van de podcast, maar dat leidde niet tot vrijlating.

Een hogere rechter zei in 2019 dat niet al het ontlastende bewijs goed was bekeken, maar vond die constatering onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.

Nu is dat oordeel er dus wel: Adnan Syed is onschuldig en is weer een vrij man.