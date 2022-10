PSG plaatst zich (nog) niet tegen Benfica, Sjachtar bedwingt Real Madrid

Real begon zonder Éder Militão, Luka Modric, Vinicius Jr en David Alaba. Ze kregen rust voor El Clasico, de topwedstrijd die zondagmiddag tegen FC Barcelona plaatsvindt. Na rust vielen Modric, Vinicius en Militão in, maar de Spanjaarden verlaten Warschau, waar de wedstrijd vanwege de oorlog in Oekraïne werd gespeeld, met één punt.

Real Madrid had dinsdagavond vast en zeker gerekend op plaatsing bij de laatste zestien. Een overwinning op bezoek bij Sjachtar was voldoende. Maar De Koninklijke speelde gelijk. Lang leek een goal van Oleksandr Zubkov genoeg voor een enorme stunt. Maar Antonio Rüdiger kopte twintig seconden voor het verstrijken van de vijf minuten extra tijd de 1-1 binnen.

Beide ploegen blijven zo ongeslagen in dit seizoen, in binnen- en buitenland, een nette statistiek. De sterren van Parijs hebben na de 0-0 afgelopen weekend tegen Stade de Reims nu wel driemaal op rij gelijkgespeeld.

Namens de Parijzenaren, waar Lionel Messi ontbrak wegens een blessure. benutte Kylian Mbappé voor rust een penalty. Na rust deed João Mário hetzelfde voor de Portugezen. Vorige week werd het in Lissabon ook al 1-1. Benfica, met voormalig Feyenoord Fredrik Aursnes in de basis, zocht na rust brutaal naar de winst, dan waren zij immers geplaatst voor de knock-outfase, maar het leverde geen goal op.

Het had zo'n prettige avond kunnen zijn voor Paris Saint-Germain en Real Madrid. Maar beide topclubs hebben zich nog niet geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Bij winst op Benfica was PSG door geweest. Het werd 1-1. Real verzuimde plaatsing veilig te stellen bij Sjachtar Donetsk door een 1-1 gelijkspel.

Door het gelijkspel tussen Borussia Dortmund en Sevilla (1-1) is Manchester City nu de enige ploeg die na vier speelrondes al is geplaatst voor de laatste zestien. Dortmund, met Donyell Malen in de basis, kwam snel op achterstand door een goal van Tanguy Nianzou, maar de jonge, in uitstekende vorm stekende Jude Bellingham stelde orde op zaken.

Chelsea wint in Milaan

Op dat moment voltrok zich in Milaan een heet voetbalavondje tussen AC Milan en Chelsea. Met een invloedrijke rol voor Duitse scheidsrechter Daniel Siebert, die al na een kleine twintig minuten een wel erg makkelijke rode kaart gaf aan Fikayo Tomori.

De Milan-verdediger hing in het strafschopgebied aan de schouders van Mason Mount, die alleen op de doelman af ging. Siebert gaf naast rood ook nog een penalty. Commotie alom. Mount en Olivier Giroud kregen ook nog geel na een opstootje. Vervolgens bleef Jorginho koel vanaf elf meter.

Aubameyang zorgde voor rust ook nog voor 2-0 na een snelle één-twee met Mount. Bij Milan namen de frustratie toe. Toen de bloeddruk wat gezakt was in de rust speelde het in de tweede dapper door, maar kreeg niets meer voor elkaar.