Glastuinbouwers in de problemen door energiecrisis

Bijna een derde van de glastuinbouwbedrijven in Nederland kan de rekeningen niet meer betalen of daar op korte termijn problemen mee. Dat stelt de brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Oorzaak van de problemen zijn de hoge prijzen voor gas en elektriciteit.

"Het is alarmfase één", zegt Jacco Vooijs tegen Omroep West. Hij is voorzitter van regio Westland van Glastuinbouw Nederland. "Als de overheid nu niet ingrijpt is er geen verdienmodel meer voor het telen van planten, bloemen, groente en fruit."

De brancheorganisatie waarschuwde eerder al voor de gevolgen van de stijgende energieprijzen. Zo werd vorige week bekend dat plantenkweker Plantise, in omzet de grootste kweker van planten in Nederland, onder meer vanwege de hoge energieprijzen volgend jaar april z'n deuren sluit. Ongeveer tweehonderd vaste werknemers en tweehonderd flexkrachten bij het glastuinbouwbedrijf verliezen dan hun baan.

Mogelijk minder aanbod

Uit een enquête die de brancheorganisatie hield onder leden kwam naar voren dat driekwart van de respondenten vanwege betalingsproblemen zijn teelt heeft aangepast.

Daardoor is het mogelijk dat de komende tijd minder Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten op de markt komen, meldt de brancheorganisatie. Ook op termijn kan het aanbod afnemen.

"Voor de winter zal er gekozen worden om koud te gaan telen met de gewassen die dat kunnen. Ook zal ervoor gekozen worden minder te telen of het wisselseizoen langer te laten duren", legt Vooijs uit.

Koud telen

Koud telen wordt bijvoorbeeld gedaan in Boskoop. Bij de glastuinbouwbedrijven in de regio spelen de problemen door de hoge energieprijzen niet, zegt een woordvoerder. "De ondernemers hier gebruiken hooguit gas om de kassen vorstvrij te houden. Dat is niet te vergelijken met energie-intensieve teelt als tomaten en potplanten."

De Boskoopse ondernemers hebben volgens de woordvoerder wel last van de hoge inflatie en het veranderde koopgedrag van consumenten

Orchideeëntelers hardst getroffen

Volgens Glastuinbouw Nederland worden de telers van potorchideeën het hardst getroffen door de hoge energieprijzen. Inmiddels is een kwart van de productie noodgedwongen gestopt.

"De orchideeën die nu verkocht worden zijn ongeveer twee jaar oud. Het is plant die warmte nodig heeft, maar de verwarming is door de hoge gasrekening niet meer te betalen", zegt Vooijs. "Wanneer je er nu de stekker uittrekt, gaan de planten die nu een jaar zijn het niet redden."

Veel van deze telers verwachten ook banenverlies. "Wanneer een bedrijf tijdelijk stopt zal het het vaste personeel wel willen behouden, maar het tijdelijke personeel niet", zegt Vooijs.

Als de overheid niet ingrijpt of met ondersteuning komt, rekent acht procent van de respondenten van de enquête nog dit jaar op een faillissement. Glastuinbouw Nederland wijst erop dat omliggende landen hun ondernemers inmiddels tegemoetkomen met "extra robuuste" compensatiemaatregelen. "Hierin kan Nederland gezien zijn positie in Europa niet achterblijven."