VVD werkt asielwet van eigen staatssecretaris tegen

"Het is bijzonder dat het tussen partijgenoten zo hoog oploopt. En er hangt nogal wat van af voor de staatssecretaris. Hij is verantwoordelijk voor de asielopvang, en hij krijgt dus ook de schuld als asielzoekers de komende tijd weer in het gras bij Ter Apel buiten moeten slapen .

Het wetsvoorstel, dat in Den Haag bekend is komen te staan als de dwangwet, had op 1 oktober klaar moeten zijn zodat die op 1 januari in kon gaan. Maar inmiddels is het half oktober, en is de wet nog niet gereed.

De provincies, gemeentes en coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie zijn al akkoord met de wet, maar de VVD ligt dwars. Volgens bronnen zou het voorstel afgelopen week door de ministerraad geaccordeerd worden, maar ging dat op het laatste moment niet door.

De liberalen willen dat de wet slechts een tijdelijk karakter krijgt, en niet permanent, zoals nu in het voorstel staat. En er zou volgens de VVD een maximum moeten worden opgenomen per gemeente, zodat het aantal asielzoekers dat een gemeente gedwongen op moet nemen beperkt blijft.