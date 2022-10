Angela Lansbury (96) overleden, kreeg wereldfaam door 'Murder She Wrote'

In New York volgde ze acteerlessen en op haar zeventiende tekende ze een contract bij MGM. Voor haar eerste film, Gaslight, met Ingrid Bergman en Charles Boyer in de hoofdrollen, kreeg ze meteen een Oscarnominatie. Een jaar later gebeurde dat opnieuw voor haar rol in The Picture of Dorian Gray. De Oscars won ze niet, maar voor haar rol in Dorian Gray ontving ze een Golden Globe.

De in 1925 in Londen geboren Lansbury emigreerde met haar moeder, actrice Moyna Mac Gill, naar de Verenigde Staten bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Haar vader, de zoon van Labourpoliticus George Lansbury, was toen al overleden. In 1951 werd zij genaturaliseerd tot Amerikaanse.

De van oorsprong Britse actrice Angela Lansbury (96) is overleden, zo heeft haar familie bekendgemaakt. Ze werd wereldberoemd als speurneus Jessica Fletcher in de televisieserie Murder She Wrote. Het was een van de langstlopende series in de Amerikaanse televisiegeschiedenis, die tussen 1984 en 1996 wereldwijd werd uitgezonden.

Lansbury zou nog in 11 andere films spelen van MGM, meestal middelmatige films. Ondanks haar jonge leeftijd werd ze vaak gecast als oudere vrouw of moeder. Ze oogde niet oud, maar straalde een soort volwassenheid uit die dat mogelijk maakte.

Toen ik twintig was kreeg ik fanmail van mensen die dachten dat ik veertig was

Ze vertrok bij MGM uit onvrede over de rollen die ze kreeg. Maar ook toen ze aan de slag ging als freelance-actrice werd ze nog vaak gecast voor rollen van oudere vrouwen.

Een van die films was The Manchurian Candidate (1962) waarin ze maar drie jaar ouder is dan haar tegenspeler Laurence Harvey die in de film haar zoon speelt. De boosaardige moeder die ze neerzette wordt beschouwd als een van haar beste acteerprestaties. Ook deze rol leverde haar een Oscarnominatie op die tot haar grote teleurstelling weer niet werd verzilverd.

Mame

Lansbury trouwde in 1949 met acteur Peter Pullen Shaw en kreeg in de daaropvolgende jaren twee kinderen. Vanaf midden jaren 50 was ze ook regelmatig op televisie te zien in verschillende series en was ze vaste gast in de spelshow Pantomime Quiz.

Ze maakte haar debuut op Broadway in 1957 in Hotel Paradiso en speelde daarna in diverse toneelstukken en musicals die haar vier Tony Awards opleverden.

Drugs

1970 was een rampjaar voor de actrice. Haar man onderging een heupoperatie, haar zoon Anthony overleefde ternauwernood een overdosis drugs en haar huis in Californië werd in de as gelegd bij een bosbrand. Het gezin verhuisde naar een boerderij in Ierland, waar Anthony afkickte van zijn heroïne- en cocaïneverslaving.

Lansbury speelde in de jaren 70 enkele succesvolle theaterrollen in het Londense West End, waaronder All Over en Gypsy. In 1978 was ze voor het eerst in zeven jaar weer op het witte doek in de rol van de schrijfster en moordslachtoffer Salome Otterbourne in de Agatha Christie-verfilming Death on the Nile.

Twee jaar later speelde ze in een andere Agatha Christie-verfilming, dit keer als Miss Marple in The Mirror Crack'd. Ook was haar stem te horen in diverse animatiefilms, zoals Belle en het Beest en Anastasia.